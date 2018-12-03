Двое детей из-за угарного газа попали в больницу в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двух детей в Краматорске Донецкой области госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщение о несчастном случае, который произошел на улице Блюхера в Краматорске, спасатели получили 2 декабря в 21:25.
"В детскую больницу города Краматорска были госпитализированы двое детей с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии. Вероятная причина трагедии - попытка детей самостоятельно разжечь печь на твердом топливе", - отметили в ведомстве.
Напомним, в конце ноября от отравления угарным газом в Донецкий области погиб малолетний ребенок.