Двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Львові жінка та двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння, ймовірно, чадним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на добову довідку департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"15 грудня о 17:55 у Львові вул. Грінченка 14 у 5-ти поверховому житловому будинку, обладнаному газонагрівачами (газова колонка), отруїлись, ймовірно, чадним газом, три особи, з них дві дитини", – йдеться в повідомленні.
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Постраждали жінка 1985 року народження, а також діти 2012 і 2007 року народження. Їх доставили до лікарні.
Як повідомляв УНН, двох дітей у Краматорську госпіталізували у важкому стані з отруєнням чадним газом.