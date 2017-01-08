Двое мужчин избили и ограбили пенсионера на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 8 января. УНН. На Полтавщине, 6 января, двое неизвестных мужчин в масках ворвались в дом 58-летнего хозяина. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.
Мужчины избили пожилого мужчину и забрали средства в сумме около 4000 000 гривен.
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По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.