Двоє чоловіків побили та пограбували пенсіонера на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Полтавщині, 6 січня, двоє невідомих чоловіків в масках вдерлися у будинок 58-річного господаря. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Полтавської області.
Чоловіки побили літнього чоловіка та забрали кошти в сумі близько 4000 тисяч гривень.
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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України.