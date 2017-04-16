Двое арестованных крымских татар в Бахчисарае вышли на свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В воскресенье 16 апреля вышли на свободу арестованные в Бахчисарае в четверг крымские татары Ремзи Зудиев и Мидат Муждаба, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Как отмечается, в этот день истек срок трехдневного ареста крымских татар.
Так, подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд обвинил М.Муждабу в “пропаганде экстремистских материалов”, а Р.Зудиева — в участии в “несанкционированном митинге”.
Напомним, в Бахчисарае утром 13 апреля российский силовики провели обыски в домах мусульман — Ризы Муждабаева (шестой микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (седьмой микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуки выстрелов.
Как сообщал УНН, 13 апреля в Бахчисарае оккупационная власть задержала шестерых крымских татар.