Двое арестованных крымских татар в Бахчисарае вышли на свободу

Как отмечается, в этот день истек срок трехдневного ареста крымских татар.

Так, подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд обвинил М.Муждабу в “пропаганде экстремистских материалов”, а Р.Зудиева — в участии в “несанкционированном митинге”.

Напомним, в Бахчисарае утром 13 апреля российский силовики провели обыски в домах мусульман — Ризы Муждабаева (шестой микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (седьмой микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуки выстрелов.

Как сообщал УНН, 13 апреля в Бахчисарае оккупационная власть задержала шестерых крымских татар.