Двоє арештованих кримських татар у Бахчисараї вийшли на свободу

Як зазначається, цього дня закінчився термін триденного арешту кримських татар.

Так, підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив М.Муждабу в “пропаганді екстремістських матеріалів”, а Р.Зудієва — в участі в “несанкціонованому мітингу”.

Нагадаємо, у Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман — Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.

Як повідомляв УНН, 13 квітня у Бахчисараї окупаційна влада затримала шістьох кримських татар.