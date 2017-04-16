Двоє арештованих кримських татар у Бахчисараї вийшли на свободу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У неділю 16 квітня вийшли на свободу арештовані в Бахчисараї в четвер кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Як зазначається, цього дня закінчився термін триденного арешту кримських татар.
Так, підконтрольний Кремлю Бахчисарайський районний суд звинуватив М.Муждабу в “пропаганді екстремістських матеріалів”, а Р.Зудієва — в участі в “несанкціонованому мітингу”.
Нагадаємо, у Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики провели обшуки в будинках мусульман — Різи Муждабаєва (шостий мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (сьомий мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів.
Як повідомляв УНН, 13 квітня у Бахчисараї окупаційна влада затримала шістьох кримських татар.