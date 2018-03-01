Двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде

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Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 1 марта. УНН. Прокуратурой Закарпатской области в уголовном производстве, что расследовалось следователями ГУ НП в Закарпатской области, составлено сообщение о подозрении в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья двум гражданам Польской Республики. Как сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, речь идет об инциденте, который произошел в Ужгороде 4 февраля.

"Указанные лица обоснованно подозреваются в причастности к совершению уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.15, ч.2 ст.194, ч.1 ст.161 УК Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", - рассказала В.Попович.

Во время досудебного расследования установлено, что к совершению этого уголовного преступления причастны граждане Польской Республики. Следствием пока собрано достаточно доказательств, которые позволяют утверждать, что поджог совершили именно они.

"Учитывая, что эти лица уже задержаны правоохранительными органами в своей стране, дальше мы будем сотрудничать с польской стороной в рамках действия международных договоров о сотрудничестве между нашими государствами. Объявить о подозрении лицам, не находятся на территории Украины, мы не можем ", - добавила В.Попович.

Как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА сообщили, что попытку поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья осуществили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

Напомним, в начале февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенного в центре Ужгорода, произошел пожар, который был ликвидирован до прибытия пожарных.

В Польше позже задержали трех поляков, которые подозреваются в попытке поджога Общества венгерской культуры в Ужгороде.

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