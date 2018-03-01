Двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 березня. УНН. Прокуратурою Закарпатської області у кримінальному провадженні, що розслідувалося слідчими ГУ НП у Закарпатській області, складено повідомлення про підозру у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття двом громадянам Польської Республіки. Як повідомила УНН речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, йдеться про інцидент, який стався в Ужгороді 4 лютого.
“Вказані особи обґрунтовано підозрюються у причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.194, ч.1 ст.161 КК України, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії”, — розповіла В.Попович.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетні громадяни Польської Республіки. Слідством наразі зібрано достатньо доказів, які дозволяють стверджувати, що підпал вчинили саме вони.
“Враховуючи, що ці особи вже затримані правоохоронними органами у своїй країні, далі ми будемо співпрацювати з польською стороною у рамках дії міжнародних договорів про співробітництво між нашими державами. Оголосити про підозру особам, які не знаходяться на території України, ми не можемо”, — додала у коментарі УНН В.Попович.
Як повідомляв УНН, в Закарпатській ОДА повідомили, що спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації “Фаланга”.
Нагадаємо, на початку лютого у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що розташована у центрі Ужгорода, сталася пожежа, яка була ліквідована до прибуття вогнеборців.
У Польщі пізніше затримали трьох поляків, які підозрюються у спробі підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді.