Двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді

УЖГОРОД-КИЇВ. 1 березня. УНН. Прокуратурою Закарпатської області у кримінальному провадженні, що розслідувалося слідчими ГУ НП у Закарпатській області, складено повідомлення про підозру у підпалі офісу Товариства угорської культури Закарпаття двом громадянам Польської Республіки. Як повідомила УНН речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, йдеться про інцидент, який стався в Ужгороді 4 лютого.