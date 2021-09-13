Двухтысячная акция протеста под Кабмином и ОП: сотрудники БРСМ обвинили ГФС в сговоре и незаконной блокировке бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня больше 2 тысяч сотрудников сети “БРСМ-Нафта” и компаний- поставщиков нефтепродуктов провели мирные акции протеста под Кабинетом министров и Офисом президента с просьбой прекратить давление на легальный бизнес со стороны Государственной фискальной службы, передает УНН.
Детали
Как сообщают участники акции, начиная с 27 августа ГФС препятствуют хозяйственной деятельности БРСМ и компаний-партнеров. На основании решения Святошинского суда следователи третью неделю блокируют работу БРСМ и нефтебаз: запрещают использовать имущество и отгружать продукцию на АЗС. При этом следователи повсеместно нарушают Конституцию и УК Украины.
“По закону следственные действия не должны препятствовать законной хозяйственной деятельности. Тут же все наоборот: следователи больше 3-х недель блокируют работу предприятий. Они осматривали личные вещи сотрудников, пытались посмотреть информацию с их персональных компьютеров, на что суд не давал разрешения. Они приехали с подготовленными понятыми, у которых даже паспортов с собой не оказалось. Фактически на объекты повышенной опасности завозят людей, личности которых невозможно установить”, — заявил адвокат Виталий Маковий.
Он отметил, что сеть БРСМ-Нафта и компании-поставщики готовы добровольно предоставить следователям все интересующие их документы, однако те умышленно затягивают следствие: они до сих пор не закончили обыски и не сделали отбор проб топлива. Топ-менеджер “БРСМ-Нафта” Александр Мельничук назвал такие действия ГФС произволом. По его мнению, это спланированная атака на бизнес, который исправно платит налоги и дает работу свыше 4,7 тыс. людей.
“Больше 2 тысяч сотрудников вышли на мирную акцию протеста, чтобы остановить произвол в отношении „БРСМ-Нафта“. Руками ГФС заблокирована деятельность сети, заблокированы нефтебазы, с которых поставляют топливо на всю сеть. По информации СМИ, заказчик атаки — сеть ОККО, которой владеет Виталий Антонов. Курирует эту атаку Юрий Кучабский — вице-президент корпорации „Галнафтогаз“. Они договорились с Мельником создать нашему бизнесу проблемы”, — заявил Александр Мельничук.
Участники акции обратились с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку, руководителям Кабинета министров вмешаться в ситуацию и остановить давление на законопослушный бизнес.