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Двотисячна акція протесту під Кабміном і ОП: співробітники БРСМ звинуватили ДФС у змові і незаконному блокуванні бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні більше 2 тисяч співробітників мережі "БРСМ-Нафта" і компаній-постачальників нафтопродуктів провели мирні акції протесту під Кабінетом міністрів та Офісом президента з проханням припинити тиск на легальний бізнес з боку Державної фіскальної служби, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють учасники акції, починаючи з 27 серпня ДФС перешкоджає господарській діяльності БРСМ і компаній-партнерів. На підставі рішення Святошинського суду слідчі третій тиждень блокують роботу БРСМ і нафтобаз: забороняють використовувати майно і відвантажувати продукцію на АЗС. При цьому слідчі повсюдно порушують Конституцію і КК України.

"Згідно із законом, слідчі дії не повинні перешкоджати законній господарській діяльності. Тут же все навпаки: слідчі більше 3-х тижнів блокують роботу підприємств. Вони оглядали особисті речі співробітників, намагалися подивитися інформацію з їх персональних комп'ютерів, на що суд не давав дозволу. Вони приїхали з підготовленими понятими, у яких навіть паспортів з собою не виявилося. Фактично на об'єкти підвищеної небезпеки завозять людей, особи яких неможливо встановити", - заявив адвокат Віталій Маковій.

Він зазначив, що мережа БРСМ-Нафта і компанії-постачальники готові добровільно надати слідчим усі необхідні для них документи, однак ті навмисно затягують слідство: вони до сих пір не закінчили обшуки і не зробили відбір проб палива. Топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук назвав такі дії ДФС свавіллям. На його думку, це спланована атака на бізнес, який справно платить податки і дає роботу понад 4,7 тис. людей.

"Більше 2 тисяч співробітників вийшли на мирну акцію протесту, щоб зупинити свавілля по відношенню до "БРСМ-Нафта". Руками ДФС заблокована діяльність мережі, заблоковані нафтобази, з яких постачають паливо на всю мережу. За інформацією ЗМІ, замовник атаки - мережа ОККО, якою володіє Віталій Антонов. Курирує цю атаку Юрій Кучабський - віце-президент корпорації "Галнафтогаз". Вони домовилися з Мельником створити нашому бізнесу проблеми", - заявив Олександр Мельничук.

Учасники акції звернулися з проханням до президента Володимира Зеленського, глави Офісу президента Андрія Єрмака, керівників Кабінету міністрів втрутитися в ситуацію і зупинити тиск на законослухняний бізнес.

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