Двух жителей Киевщины, которые до смерти забили прохожего, арестовали

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киевской области двоих мужчин, которые нанесли тяжкие телесные повреждения случайному прохожему, в результате чего потерпевший скончался, взяли под стражу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Правоохранители арестовали на 2 месяца без права внесения залога мужчин, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору, вызвали тяжелое телесное повреждение случайному прохожему, что привело к смерти последнего.

Установлено, что в с. Лубянка Киевской области один из злоумышленников, который находится на испытательном сроке, на улице начал ссору во время которой нанес несколько ударов по голове и туловище потерпевшего, причинив ему тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть последнего.

Другой злоумышленник в это время лишь наблюдал за действиями своего товарища, а после того как пострадавший потерял сознание, предложил спрятать его окровавленную одежду и перетащить тело в один из домовладений, находящихся рядом, в котором и наступила смерть мужчины.

По данному факту мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и ч.5 ст.27, ч.2 ст.121 (пособничество в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал УНН, задержан мужчина, который с ножом бросился на бойца добробата в столице.

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