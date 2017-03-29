Двох жителів Київщини, які до смерті забили перехожого, арештували

Правоохоронці заарештували на 2 місяці без права внесення застави чоловіків, які, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за попередньою змовою, спричинили тяжке тілесне ушкодження випадковому перехожому, що призвело до смерті останнього.

Установлено, що у с. Луб’янка Київської області один із зловмисників, який перебуває на іспитовому строці, на вулиці, розпочав сварку під час якої наніс декілька ударів по голові та тулубі потерпілого, чим спричинив йому тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті останнього.

Інший зловмисник у цей час лише спостерігав за діями свого товариша, а після того як потерпілий знепритомнів, запропонував сховати його закривавлений одяг та перетягнути тіло до одного з домоволодінь, що знаходились поряд, у якому і настала смерть чоловіка.

За цим фактом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України та ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 121 (пособництво в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомляв УНН, затримано чоловіка, який з ножем кинувся на бійця добробата у столиці.