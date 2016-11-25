Двух завербованных РФ украинских военных осудили за госизмену до 12 лет - СБУ (дополнено)

"Большинство военных моряков оставались верны присяге и добровольно сообщали как своему руководству, так и СБУ о получении вербовочных предложений от представителей ФСБ и Генерального штаба РФ. Вместе с тем, в отношении двух сотрудников, двух офицеров военно-морских сил, уже вступили в законную силу обвинительные приговоры , в том числе двух военнослужащих осуждено за преступления предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Им вынесен приговор в виде лишения свободы на срок до 12 лет тюрьмы ", - отметил А.Ткачук.

Напомним, СБУ сообщила о попытках вербовки российскими спецслужбами офицеров ВМС Украины .