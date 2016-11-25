Двух завербованных РФ украинских военных осудили за госизмену до 12 лет - СБУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Двух офицеров Военно-морских сил Украины осудили за государственную измену до 12 лет в рамках дела о попытке создания российскими спецслужбами сети информаторов среди украинских военных моряков. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Большинство военных моряков оставались верны присяге и добровольно сообщали как своему руководству, так и СБУ о получении вербовочных предложений от представителей ФСБ и Генерального штаба РФ. Вместе с тем, в отношении двух сотрудников, двух офицеров военно-морских сил, уже вступили в законную силу обвинительные приговоры , в том числе двух военнослужащих осуждено за преступления предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Им вынесен приговор в виде лишения свободы на срок до 12 лет тюрьмы ", - отметил А.Ткачук.
Напомним, СБУ сообщила о попытках вербовки российскими спецслужбами офицеров ВМС Украины .