Двох завербованих РФ українських військових засудили за держзраду до 12 років - СБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Двох офіцерів Військово-морських сил України засудили за державну зраду до 12 років у рамках справи щодо спроби створення російськими спецслужбами мережі інформаторів серед українських військових моряків. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Більшість військових моряків залишались вірні присязі та добровільно повідомляло як своє керівництво, так і СБУ про отримання вербувальних пропозицій від представників ФСБ та генерального штабу РФ. Разом з тим, відносно двох співробітників, двох офіцерів військово-морських сил, вже набули законної сили обвинувальні вироки, зокрема двох військовослужбовців засуджено за злочини передбачені статтею 111 Кримінального кодексу України "державна зрада". Їм винесено вирок у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років ув’язнення", - зазначив О.Ткачук.
Нагадаємо, СБУ повідомила про спроби вербування російськими спецслужбами офіцерів ВМС України.