Двох завербованих РФ українських військових засудили за держзраду до 12 років - СБУ (доповнено)

"Більшість військових моряків залишались вірні присязі та добровільно повідомляло як своє керівництво, так і СБУ про отримання вербувальних пропозицій від представників ФСБ та генерального штабу РФ. Разом з тим, відносно двох співробітників, двох офіцерів військово-морських сил, вже набули законної сили обвинувальні вироки, зокрема двох військовослужбовців засуджено за злочини передбачені статтею 111 Кримінального кодексу України "державна зрада". Їм винесено вирок у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років ув’язнення", - зазначив О.Ткачук.

Нагадаємо, СБУ повідомила про спроби вербування російськими спецслужбами офіцерів ВМС України.