Двух украинцев задержали за попытку провезти в РФ сало в мешках

Инцидент произошел сегодня недалеко от границы с Россией. Общий пограничный наряд во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Отрадное и российским Новопетровка задержал автомобиль марки "ВАЗ".

Автомобилем двое граждан Украины 1983 и 1984 года рождения пытались переместить 9 мешков сала общим весом почти 200 килограммов и запчасти к автомобилю. Во время задержания правонарушители оказали сопротивление пограничникам, за что на них, кроме за попытку нарушения границы, составленные документы за злостное неповиновение военнослужащим.

Предварительная сумма оценки изъятого товара составила 50 тысяч гривен. Сейчас товар передан сотрудникам фискальной службы.

Граждан Украины задержаны в административном порядке.

Напомним, проводники поезда пытались провезти две тонны мяса в РФ.