Двох українців затримали за спробу провезти до РФ сало в мішках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Харківщині прикордонники затримали двох українців, які везли автомобілем до Росії сало, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Інцидент стався сьогодні неподалік кордону з Росією. Спільний прикордонний наряд під час перевірки держрубежу на напрямку між українським населеним пунктом Отрадне та російським Новопетрівка затримав автомобіль марки “ВАЗ”.
Автівкою двоє громадян України 1983 та 1984 років народження намагалися перемістити 9 мішків сала загальною вагою майже 200 кілограмів та запчастини до автомобіля. Під час затримання правопорушники чинили опір прикордонникам, за що на них, окрім за спробу порушення кордону, складені документи за злісну непокору військовослужбовцям.
Попередня сума оцінки вилученого товару склала 50 тисяч гривень. Наразі товар передано співробітникам фіскальної служби.
Громадян України затримано в адміністративному порядку.
Нагадаємо, провідники поїзда намагалися провезти дві тонни м'яса до РФ.