Двух украинских чемпионок Европы дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Исполком ФЛАУ рассмотрел дела о нарушении антидопинговых правил Олесей Повх и Ольгой Земляк и принял соответствующие решения, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Бегунья Земляк дисквалифицирован на восемь лет и отстранен от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 августа 2017 и до 2-го августа 2025 года.
Кроме того, ей аннулированы все ее результаты соревнований, установленные в период с 5 июля 2016 года до 3 августа 2017 года, в том числе ее лишили всех титулов, наград, медалей, баллов, подлежат возврату призовые и денежные вознаграждения, полученные ею в указанный период.
Другую бегунья Повх дисквалифицирован на четыре года и отстранен от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 августа 2017 года и до 2-го августа 2021 года. Ее также лишили всех титулов, наград, медалей, очков.
Заметим, что 28-летняя Земляк боролась “золото” чемпионата Европы в эстафете 2012 года. 34-летняя Повх выигрывала чемпионат Европы в эстафете в 2010 году, побеждала на 60-метровке ЧЕ в помещении в Париже 2010-го и боролась “бронзу” Олимпийских игр Лондона в 2012 году.