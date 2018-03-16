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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 5990 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29424 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35354 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 81296 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83287 просмотра

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10 марта, 09:12 • 102821 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Двух украинских чемпионок Европы дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Двух украинских чемпионок Европы дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Исполком ФЛАУ рассмотрел дела о нарушении антидопинговых правил Олесей Повх и Ольгой Земляк и принял соответствующие решения, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Бегунья Земляк дисквалифицирован на восемь лет и отстранен от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 августа 2017 и до 2-го августа 2025 года.

Кроме того, ей аннулированы все ее результаты соревнований, установленные в период с 5 июля 2016 года до 3 августа 2017 года, в том числе ее лишили всех титулов, наград, медалей, баллов, подлежат возврату призовые и денежные вознаграждения, полученные ею в указанный период.

Другую бегунья Повх дисквалифицирован на четыре года и отстранен от участия в спортивных соревнованиях, начиная с 3 августа 2017 года и до 2-го августа 2021 года. Ее также лишили всех титулов, наград, медалей, очков.

Заметим, что 28-летняя Земляк боролась “золото” чемпионата Европы в эстафете 2012 года. 34-летняя Повх выигрывала чемпионат Европы в эстафете в 2010 году, побеждала на 60-метровке ЧЕ в помещении в Париже 2010-го и боролась “бронзу” Олимпийских игр Лондона в 2012 году.

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