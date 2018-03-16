Двох українських чемпіонок Європи дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Виконком ФЛАУ розглянув справи щодо порушення антидопінгових правил Олесею Повх і Ольгою Земляк та прийняв відповідні рішення, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.
Спринтерку Земляк дискваліфіковано на вісім років та відсторонено від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 03 серпня 2017 року і до 2-го серпня 2025 року.
Окрім того, їй анульовано всі результати змагань, встановлені нею у період з 5-го липня 2016 року до 3 серпня 2017 року, в тому числі її позбавлено всіх титулів, нагород, медалей, балів, підлягають поверненню призові і грошові винагороди, отримані нею у вказаний період.
Іншу бігунку Повх дискваліфіковано на чотири роки та відсторонено від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 3-го серпня 2017 року і до 2-го серпня 2021 року. Її також позбавили усіх титулів, нагород, медалей, балів.
Зауважимо, що 28-річна Земляк виборювала “золото” чемпіонату Європи в естафеті 2012 року. 34-річна Повх вигравала чемпіонат Європи в естафеті у 2010 році, перемагала на 60-метрівці ЧЄ у приміщенні в Парижі 2010-го та виборювала “бронзу” Олімпійських ігор Лондона у 2012 році.