Двух прыгунов признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Второй раз подряд Марину Бех-Ромнчук и Андрея Проценко признают лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом месяца в Украине. На этот раз они получили звание лучших в сентябре.

Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на этапе “Бриллиантовой лиги” в Дохе (6,91 м) и международный турнир в Берлине (6,87 м), заняла вторые места на международных соревнованиях в Дессау (6,85 м) и Инсбруке (6,82 м).

Проценко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на этапе “Бриллиантовой лиги” в Риме (2,30 м) и чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (2,25 м).

Как сообщал УНН, украинец установил национальный рекорд в рамках чемпионата мира по полумарафону.