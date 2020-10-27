Двух прыгунов признаны лучшими легкоатлетами месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Марина Бех-Романчук и Андрея Проценко названы лучшими легкоатлетом и легкоатлеткой сентября в Украине, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Второй раз подряд Марину Бех-Ромнчук и Андрея Проценко признают лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом месяца в Украине. На этот раз они получили звание лучших в сентябре.
Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на этапе “Бриллиантовой лиги” в Дохе (6,91 м) и международный турнир в Берлине (6,87 м), заняла вторые места на международных соревнованиях в Дессау (6,85 м) и Инсбруке (6,82 м).
Проценко выиграл соревнования по прыжкам в высоту на этапе “Бриллиантовой лиги” в Риме (2,30 м) и чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (2,25 м).
Как сообщал УНН, украинец установил национальный рекорд в рамках чемпионата мира по полумарафону.