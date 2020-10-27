Двох стрибунів визнано найкращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Марину Бех-Романчук і Андрія Проценка названо найкращими легкоатлетом і легкоатлеткою вересня в Україні, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Вдруге поспіль Марину Бех-Ромнчук і Андрія Проценка визнають найкращими легкоатлеткою і легкоатлетом місяця в Україні. Цього разу вони здобули звання найкращих у вересні.
Бех-Романчук виграла змагання зі стрибків у довжину на етапі “Діамантової ліги” у Досі (6,91 м) та міжнародний турнір у Берліні (6,87 м), посіла другі місця на міжнародних змаганнях у Дессау (6,85 м) й Інсбруці (6,82 м).
Проценко виграв змагання зі стрибків у висоту на етапі “Діамантової ліги” у Римі (2,30 м) та чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (2,25 м).
Як повідомляв УНН, українець встановив національний рекорд в рамках чемпіонату світу з півмарафону.