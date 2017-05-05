Двух работников таможни в аэропорту "Киев" задержали за систематические взятки

"Следователями прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками СБУ и ДФС Украины задержали за систематическое взяточничество государственного инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни ДФС Украины и его коллегу-посредника", - говорится в сообщении .

Во время следствия установлено, что таможенники наладили схему поборов с граждан за беспрепятственное перемещение подакцизных или других высоколиквидных товаров через государственную границу Украины.

"Взяточника и его коллегу, которого последний привлек в качестве посредника, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме более 600 евро от гражданина за разрешение на перемещение через государственную границу Украины сигарет и алкогольных напитков в запрещенном количестве", - добавили в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

Таможенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, с начала года в связи с выявлением коррупционных правонарушений были уволены 257 пограничников.