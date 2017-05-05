Двох працівників митниці в аеропорту "Київ" затримали за систематичні хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Правоохоронці затримали за систематичне хабарництво державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту “Аеропорт “Київ” (Жуляни)” та його колегу-посередника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Слідчими прокуратури міста Києва спільно зі співробітниками СБУ та ДФС України затримано за систематичне хабарництво державного інспектора відділу митного оформлення №5 митного посту "Аеропорт "Київ" (Жуляни)“ Київської міської митниці ДФС України та його колегу-посередника”, — йдеться у повідомленні.
Під час слідства встановлено, що митники налагодили схему поборів з громадян за безперешкодне переміщення підакцизних чи інших високоліквідних товарів через державний кордон України.
“Хабарника та його колегу, якого останній залучив у якості посередника, затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі понад 600 євро від громадянина за дозвіл на переміщення через державний кордон України цигарок та алкогольних напоїв у забороненій кількості”, — додали у прокуратурі.
Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.
Митникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, з початку року у зв’язку з виявленням корупційних правопорушень було звільнено 257 прикордонників.