Двух иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января пограничники в аэропорту "Борисполь" не пропустили двух граждан Шри-Ланки, которые пытались пересечь государственную границу с поддельными документами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время проведения в транзитной зоне выборочного пограничного контроля пассажиров рейса "Коломбо-Киев-Вена" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у двух граждан Шри-Ланки поддельные ID - карты Италии и вид на жительство в Германии.
Граждан не пропустили через границу, запланировано возвращение их обратным рейсом.