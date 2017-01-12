Двух иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту "Борисполь"

Во время проведения в транзитной зоне выборочного пограничного контроля пассажиров рейса "Коломбо-Киев-Вена" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у двух граждан Шри-Ланки поддельные ID - карты Италии и вид на жительство в Германии.

Граждан не пропустили через границу, запланировано возвращение их обратным рейсом.