Двох іноземців з підробленими паспортами викрили в аеропорту “Бориспіль”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Учора, 11 січня прикордонники в аеропорту “Бориспіль” не пропустили двох громадян Шрі-Ланки, які намагались перетнути державний кордон з підробленими документами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час проведення в транзитній зоні вибіркового прикордонного контролю пасажирів рейсу “Коломбо-Київ-Відень” співробітники Держприкордонслужби виявили у двох громадян Шрі-Ланки підроблені ID — картку Італії та дозвіл на проживання в Німеччині.
Громадян не пропустили через кордон та заплановане повернення їх в подальшому зворотнім рейсом.