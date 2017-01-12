Двох іноземців з підробленими паспортами викрили в аеропорту “Бориспіль”

Під час проведення в транзитній зоні вибіркового прикордонного контролю пасажирів рейсу “Коломбо-Київ-Відень” співробітники Держприкордонслужби виявили у двох громадян Шрі-Ланки підроблені ID — картку Італії та дозвіл на проживання в Німеччині.

Громадян не пропустили через кордон та заплановане повернення їх в подальшому зворотнім рейсом.