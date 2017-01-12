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Двох іноземців з підробленими паспортами викрили в аеропорту “Бориспіль”

Двох іноземців з підробленими паспортами викрили в аеропорту “Бориспіль”

Київ • УНН

 • 6415 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Учора, 11 січня прикордонники в аеропорту “Бориспіль” не пропустили двох громадян Шрі-Ланки, які намагались перетнути державний кордон з підробленими документами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час проведення в транзитній зоні вибіркового прикордонного контролю пасажирів рейсу “Коломбо-Київ-Відень” співробітники Держприкордонслужби виявили у двох громадян Шрі-Ланки підроблені ID — картку Італії та дозвіл на проживання в Німеччині.

Громадян не пропустили через кордон та заплановане повернення їх в подальшому зворотнім рейсом.

Українські Національні Новини

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