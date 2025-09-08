$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 5976 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 12566 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 14566 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 36404 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23487 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25036 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26048 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26633 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29717 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Двое мальчиков в Харьковской области получили тяжелые травмы от взрыва гранаты

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В результате взрыва, вероятно, гранаты в Харьковской области двое мальчиков 2013 года рождения получили тяжелые травмы рук и головы. Происшествие произошло в Купянском районе, недалеко от села Зеленый Гай.

Двое мальчиков в Харьковской области получили тяжелые травмы от взрыва гранаты

В Харьковской области произошел взрыв взрывоопасного предмета, предположительно гранаты. Двое мальчиков 2013 года рождения получили травмы рук и головы, их состояние медики оценивают как тяжелое, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской общины, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты. В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое 

- говорится в сообщении.

Спасатели напоминают украинцам правила поведения со взрывоопасными предметами:

  • ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам;
    • не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить;
      • немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102;
        • расскажите детям об опасности мин и боеприпасов.

          В Херсоне подросток подорвался на российской мине05.09.25, 20:24 • 5517 просмотров

          Алена Уткина

          Криминал и ЧП
          Харьковская область
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Украина