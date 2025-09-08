Двое мальчиков в Харьковской области получили тяжелые травмы от взрыва гранаты
Киев • УНН
В результате взрыва, вероятно, гранаты в Харьковской области двое мальчиков 2013 года рождения получили тяжелые травмы рук и головы. Происшествие произошло в Купянском районе, недалеко от села Зеленый Гай.
В Харьковской области произошел взрыв взрывоопасного предмета, предположительно гранаты. Двое мальчиков 2013 года рождения получили травмы рук и головы, их состояние медики оценивают как тяжелое, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской общины, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты. В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое
Спасатели напоминают украинцам правила поведения со взрывоопасными предметами:
- ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным предметам;
- не поднимайте их и не пытайтесь самостоятельно переместить;
- немедленно сообщайте об опасных находках по номеру 101 или 102;
- расскажите детям об опасности мин и боеприпасов.
В Херсоне подросток подорвался на российской мине05.09.25, 20:24 • 5517 просмотров