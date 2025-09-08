Двоє хлопчиків на Харківщині отримали тяжкі травми від вибуху гранати
Київ • УНН
Внаслідок вибуху, ймовірно, гранати на Харківщині двоє хлопчиків 2013 року народження отримали тяжкі травми рук та голови. Подія сталася у Куп'янському районі, неподалік села Зелений Гай.
На Харківщині стався вибух вибухонебезпечного предмета, ймовірно гранати. Двоє хлопчиків 2013 року народження отримали травми рук та голови, їхній стан медики оцінюють як тяжкий, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати. У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий
Рятувальники нагадують українця правила поведінки із вибухонебезпечними предметами:
- у жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів;
- не підіймайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити;
- негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102;
- розкажіть дітям про небезпеку мін та боєприпасів.
У Херсоні підліток підірвався на російській міні05.09.25, 20:24 • 5519 переглядiв