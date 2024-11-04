Двое детей подорвались на взрывчатке в Харьковской области

В Харьковской области двое мальчиков 11 и 12 лет получили травмы из-за детонации взрывоопасного предмета, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. У пострадавших - взрывные травмы с множественными осколочными повреждениями ног. Детей доставили в медучреждение - сообщили в ОВА.

В ОВА призвали: в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".

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