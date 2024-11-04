Двое детей подорвались на взрывчатке в Харьковской области

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 31786 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 56043 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 69089 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 79228 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 106301 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 109017 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 137993 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151567 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150054 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164275 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

08:19 • 62347 просмотра
Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

09:27 • 51947 просмотра
Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

11:10 • 34552 просмотра
рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

11:23 • 43468 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 62595 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 62595 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 106304 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 150577 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 149040 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 224852 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 103911 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 111194 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 132159 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 137745 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 117093 просмотра
Актуальное
Двое детей подорвались на взрывчатке в Харьковской области

Двое детей подорвались на взрывчатке в Харьковской области

Киев  •  УНН

15:01 • 7379 просмотра

Read in English

В селе Гусаровка Изюмского района двое мальчиков 11 и 12 лет получили травмы из-за детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшие с множественными ранениями ног доставлены в больницу.

В Харьковской области двое мальчиков 11 и 12 лет получили травмы из-за детонации взрывоопасного предмета, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. У пострадавших - взрывные травмы с множественными осколочными повреждениями ног. Детей доставили в медучреждение

- сообщили в ОВА.

В ОВА призвали: в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".

Четыре человека подорвались из-за остатков от вражеского дрона в Николаевской области23 октября 2024, 13:33 • 16452 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
kharkivХарьков