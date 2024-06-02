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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение транспорта на Голосеевском проспекте в Киеве нарушено из-за ДТП

Движение транспорта на Голосеевском проспекте в Киеве нарушено из-за ДТП

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 21:08  •  2053 просмотра

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Из-за аварии на Голосеевском проспекте в Киеве затруднено движение в направлении бульвара Николая Михновского, поэтому водителям следует соответствующим образом планировать свои маршруты и соблюдать комендантский час в городе с полуночи до 5 утра.

В Киеве в связи с ДТП на проспекте Голосеевском, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.

детали

Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки!

Также полиция напоминает о соблюдении требований комендантского часа: в городе Киеве она действует с полуночи до 5 часов утра.

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