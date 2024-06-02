Движение транспорта на Голосеевском проспекте в Киеве нарушено из-за ДТП

В Киеве в связи с ДТП на проспекте Голосеевском, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.

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Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки!

Также полиция напоминает о соблюдении требований комендантского часа: в городе Киеве она действует с полуночи до 5 часов утра.

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