Рух транспорту на Голосіївському проспекті в Києві порушено через ДТП
Київ • УНН
Через аварію на Голосіївському проспекті в Києві ускладнено рух в напрямку бульвару Миколи Міхновського, тому водіям слід відповідним чином планувати свої маршрути і дотримуватися комендантської години в місті з опівночі до 5 ранку.
У Києві у зв'язку з ДТП на проспекті Голосіївському, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Миколи Міхновського. Про це повідомили у Патрульній поліції, передає УНН.
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Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!
Також поліція нагадує про дотримання вимог комендантської години: в місті Києві вона дії з опівночі до 5-ї години ранку.
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