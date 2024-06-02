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Рух транспорту на Голосіївському проспекті в Києві порушено через ДТП

Рух транспорту на Голосіївському проспекті в Києві порушено через ДТП

Київ • УНН

 • 34131 перегляди

Через аварію на Голосіївському проспекті в Києві ускладнено рух в напрямку бульвару Миколи Міхновського, тому водіям слід відповідним чином планувати свої маршрути і дотримуватися комендантської години в місті з опівночі до 5 ранку.

У Києві у зв'язку з ДТП на проспекті Голосіївському, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Миколи Міхновського. Про це повідомили у Патрульній поліції, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!

Також поліція нагадує про дотримання вимог комендантської години: в місті Києві вона дії з опівночі до 5-ї години ранку.

У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ 29.05.24, 16:35 • 31936 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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