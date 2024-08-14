Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье ограничат в воскресенье из-за ремонта
Киев • УНН
18 августа с 08:00 до 18:00 движение по Днепровской ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост на о. Хортица, Новые мосты и мост Преображенского.
В воскресенье, 18 августа, с 08:00 до 18:00 часов движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области, передает УНН.
Внимание! Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ: 18 августа с 08:00 до 18:00 часов. Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского
В полиции призвали водителей учесть информацию при планировании своего маршрута.
Напомним
Ранее движение транспорта через плотину Днепровской ГЭС перекрывалось 10 августа.