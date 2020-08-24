Две Украинский торжествовали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

В Стокгольме хедлайнерками соревнований также были украинки. Марина Бех-Романчук победила в прыжках в длину на “Бриллиантовой Лиге” в Стокгольме. Ярослава Магучих с третьей попытки преодолела 2,00 м, повторила лучший результат сезона в мире и выиграла с ним этап “Бриллиантовой лиги”. Уже в статусе победительницы она попыталась силы на высоте 2,03 м, однако планка не устояла. Юлия Левченко стала второй с результатом 1,98 м.

Отметим, что Анна Рыжикова из Украины заняла вторую строчку в беге на 400 метров с барьерами — 55,19 с.

В прошлом этапа “Бриллиантовой лиги” украинки завоевали две награды.