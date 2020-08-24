Дві українки тріумфували на етапі "Діамантової ліги" в Стокгольмі

У Стокгольмі хедлайнерками змагань також були українки. Марина Бех-Романчук перемогла у стрибках в довжину на “Діамантовій Лізі” у Стокгольмі. Ярослава Магучіх з третьої спроби подолала 2,00 м, повторила найкращий результат сезону у світі і виграла з ним етап “Діамантової ліги”. Вже у статусі переможниці вона спробувала сили на висоті 2,03 м, проте планка не встояла. Юлія Левченко стала другою з результатом 1,98 м.

Відзначимо, що Анна Рижикова з України посіла другий рядок в бігу на 400 метрів з бар’єрами — 55,19 с.

Нагадаємо, що минулого етапу “Діамантової ліги” українки вибороли дві нагороди.