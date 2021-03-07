Две украинки пробились в финал квалификации теннисных соревнований в Дубае

Детали

Цуренко записала на свой счет по три брейка в каждом сете и проиграла по гейма на своей подаче в противостоянии с Кристиной Букша (Испания) - 6: 2, 6: 2.

Завацкий, которая посеяна под 7-м номером, обыграла румынку Лауру-Иоанну Паар - 7: 5, 6: 3.

Дополнение

Следующей соперницей Цуренко станет 4-я сеяная Мартина Тревисани с Италии, а Завацкий соревноваться с 10-й сеяной Томовой из Болгарии.