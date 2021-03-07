Дві українки пробилися до фіналу кваліфікації тенісних змагань у Дубаї

Деталі

Цуренко записала на свій рахунок по три брейка в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі у протистоянні із Крістіною Букшою (Іспанія) – 6:2, 6:2.

Завацька, яка посіяна під 7-м номером, обіграла румунку Лауру-Іоанну Паар – 7:5, 6:3.

Доповнення

Наступною суперницею Цуренко стане 4-та сіяна Мартіна Тревісан із Італії, а Завацька змагатиметься із 10-ю сіяною Томовою із Болгарії.