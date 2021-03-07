Дві українки пробилися до фіналу кваліфікації тенісних змагань у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українські тенісистки Леся Цуренко (146 WTA) і Катерина Завацька зуміли вийти у фінал кваліфікації на турнірі WTA-1000 в Дубаї, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
Цуренко записала на свій рахунок по три брейка в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі у протистоянні із Крістіною Букшою (Іспанія) – 6:2, 6:2.
Завацька, яка посіяна під 7-м номером, обіграла румунку Лауру-Іоанну Паар – 7:5, 6:3.
Доповнення
Наступною суперницею Цуренко стане 4-та сіяна Мартіна Тревісан із Італії, а Завацька змагатиметься із 10-ю сіяною Томовою із Болгарії.