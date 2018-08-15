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Две трети выставленных на продажу квартир в Киеве находятся в новостроях

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Первое полугодие 2018 года продемонстрировало неожиданный тренд: две из трех квартир, выставленных на продажу, находятся в новых домах. Об этом пишет сайт ABCnews, сообщает УНН.

Две трети выставленных на продажу квартир в Киеве находятся в новостроях

Последние годы эксперты рынка отмечали снижение спроса, а соответственно - цен на социальное жилье. Однако, как показало исследование этого года, квартиры в домах, построенных до 1992 года, все реже выставляются на продажу.

Так, по оценкам экспертов, в первом полугодии 2017 года в Киеве на продажу было выставлено 113 812 квартир.

"Социальное жилье в домах, построенных в 1950-92 годах, составило 54 630 квартир, или 48% предложения. Средняя цена одного квадратного метра составила 1034 доллара. Остальные 59 182 квартиры, 52% предложения ‒ в домах современной постройки. Средняя цена предложения ‒ 1486 долларов за кв. м", ‒ рассказал вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.

С января по июль 2018 года в Киеве на продажу было выставлено 111 628 квартир. Социальное жилье – 46 884 квартиры, 42% от всего количества выставленных на продажу со средней ценой 979 долларов за кв. м. Квартир в новостройках ‒ 64 744, что составляет 58% от всего количества продаваемых квартир, средняя цена ‒ 1308 долларов за "квадрат".

Как сообщал УНН, на рынке растет запрос на жилье высокого качества.

“Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит повыше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы, как никто другой, можeм ее удовлетворить”, — рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова.

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