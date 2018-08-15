Дві третини виставлених на продаж квартир у Києві розміщені у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перше півріччя 2018 року продемонструвало несподіваний тренд: дві з трьох квартир, виставлених на продаж, розміщені в нових будинках. Про це пише сайт ABCnews, повідомляє УНН.
Останніми роками експерти ринку відзначали зниження попиту, а відповідно - цін на соціальне житло. Однак, як показало дослідження цього року, квартири в будинках, побудованих до 1992 року, все рідше виставляються на продаж.
Так, за оцінками експертів, у першому півріччі 2017 року у Києві на продаж було виставлено 113 812 квартир.
"Соціальне житло в будинках, побудованих в 1950-92 роках, становить 54 630 квартир, або 48% пропозиції. Середня ціна одного квадратного метра становить 1034 долари. Решта 59 182 квартири, 52% пропозиції - у будинках сучасної побудови. Середня ціна пропозиції - 1 486 доларів за кв. м", - розповів віце-президент Ліги експертів України Андрій Гусельников.
З січня по липень 2018 року у Києві на продаж було виставлено 111 628 квартир. Соціальне житло - 46 884 квартири, 42% від усієї кількості виставлених на продаж із середньою ціною 979 доларів за кв. м. Квартир у новобудовах - 64 744, що становить 58% від усієї кількості квартир, які продаються, середня ціна - 1308 доларів за "квадрат".
Як повідомляв УНН, на ринку зростає запит на житло високої якості.
"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь лише на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми, як ніхто інший, можeм її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.