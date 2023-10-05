Две тысячи литров спирта и 11 тыс. пачек сигарет: в Одесской области изъяли контрафактную продукцию стоимостью 1,26 млн грн.
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УН. В Одесской области разоблачили жителя г. Измаил, который изготавливал и продавал контрафактные алкоголь и сигареты. В результате проведенных обысков работники Бэб изъяли товары ориентировочной стоимостью 1,26 млн грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
39-летний горожанин организовал незаконное изготовление алкоголя кустарным методом. Он покупал спирт, смешивал с красителями и ароматизаторами и реализовывал продукцию под видом водки или коньяка. Товар покупатели получали с помощью известной службы доставки.
Также была обнаружена незаконно изготовленная алкогольная продукция и изъято более 2 тыс. литров спирта, почти 11 тыс. пачек сигарет, накладные службы курьерской доставки и черновые записи.
Ориентировочная стоимость изъятого –1,26 млн грн.
В настоящее время устанавливаются лица, которые могут быть причастны к преступлению.
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