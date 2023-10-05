Дві тисячі літрів спирту та 11 тис. пачок сигарет: на Одещині вилучили контрафактну продукцію вартістю 1,26 млн грн

Деталі

39-річний містянин організував незаконне виготовлення алкоголю кустарним методом. Він купував спирт, змішував з барвниками й ароматизаторами та реалізовував продукцію під виглядом горілки чи коньяку. Товар покупці отримували за допомогою відомої служби доставки.

Також було виявлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію та вилучили понад 2 тис. літрів спирту, майже 11 тис. пачок сигарет, накладні служби кур’єрської доставки та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого – 1,26 млн грн.

Наразі встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочину.

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