Дві тисячі літрів спирту та 11 тис. пачок сигарет: на Одещині вилучили контрафактну продукцію вартістю 1,26 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Одеській області викрили жителя м. Ізмаїл, який виготовляв і продавав контрафактні алкоголь та сигарети. В результаті проведених обшуків працівники БЕБ вилучили товари орієнтовною вартістю 1,26 млн грн. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
Деталі
39-річний містянин організував незаконне виготовлення алкоголю кустарним методом. Він купував спирт, змішував з барвниками й ароматизаторами та реалізовував продукцію під виглядом горілки чи коньяку. Товар покупці отримували за допомогою відомої служби доставки.
Також було виявлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію та вилучили понад 2 тис. літрів спирту, майже 11 тис. пачок сигарет, накладні служби кур’єрської доставки та чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого – 1,26 млн грн.
Наразі встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочину.
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