Две тематические скульптуры установили в Мукачево ко Дню Св.Мартина
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера, 10 ноября, в Мукачево возле городской ратуши и на ул.Достоевского открыли две тематические скульптуры - гусь-фотограф и гусь-турист, приуроченные ко Дню Святого Мартина, который отмечают сегодня, 11 ноября, сообщают корреспонденту УНН в Мукачевском городском совете.
Как рассказал скульптор Степан Федорин, каждая из скульптур имеет высоту 90 см и вес 46 кг. Гусь-фотограф оснащен настоящей ретро камерой, которая фотографирует Ратушу, а также соответствующий джентельменский дресс-код с бабочкой. Гусь-турист имеет рюкзак путешественника, зонт и одежду аристократа.
Установка скульптур приурочена к празднованию 1700-летия со дня рождения Мартина Турского, который является покровителем города Мукачево. Кроме того, как говорится в сообщении на официальном сайте Мукачевского горсовета, сегодня, 11 ноября, в городе состоится освящение камня на месте будущего памятника Святому Мартину.
Сегодня же мукачевская община традиционно празднует День Святого Мартина, в рамках которого в Мукачево функционирует фестивальный городок, проходит торжественный молебен в честь покровителя города, проходит торжественное шествие с зажженными фонариками и флешмоб с формированием числа "1700" из зажженных фонарей.