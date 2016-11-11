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15 марта, 19:03 • 111370 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155613 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123965 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108992 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100188 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Две тематические скульптуры установили в Мукачево ко Дню Св.Мартина

Две тематические скульптуры установили в Мукачево ко Дню Св.Мартина

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера, 10 ноября, в Мукачево возле городской ратуши и на ул.Достоевского открыли две тематические скульптуры - гусь-фотограф и гусь-турист, приуроченные ко Дню Святого Мартина, который отмечают сегодня, 11 ноября, сообщают корреспонденту УНН в Мукачевском городском совете.

Как рассказал скульптор Степан Федорин, каждая из скульптур имеет высоту 90 см и вес 46 кг. Гусь-фотограф оснащен настоящей ретро камерой, которая фотографирует Ратушу, а также соответствующий джентельменский дресс-код с бабочкой. Гусь-турист имеет рюкзак путешественника, зонт и одежду аристократа.

Установка скульптур приурочена к празднованию 1700-летия со дня рождения Мартина Турского, который является покровителем города Мукачево. Кроме того, как говорится в сообщении на официальном сайте Мукачевского горсовета, сегодня, 11 ноября, в городе состоится освящение камня на месте будущего памятника Святому Мартину.

Сегодня же мукачевская община традиционно празднует День Святого Мартина, в рамках которого в Мукачево функционирует фестивальный городок, проходит торжественный молебен в честь покровителя города, проходит торжественное шествие с зажженными фонариками и флешмоб с формированием числа "1700" из зажженных фонарей.

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