Дві тематичні скульптури встановили у м.Мукачеве до Дня Св.Мартина
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Учора, 10 листопада, у м.Мукачеве біля міської ратуші та на вул.Достоєвського відкрили дві тематичні скульптури — гуска-фотограф та гуска-турист, приурочені до Дня Святого Мартина, який відзначають сьогодні, 11 листопада, повідомляють кореспонденту УНН у Мукачівській міській раді.
Як розповів скульптор Степан Федорин, кожна зі скульптур має висоту 90 см та вагу 46 кг. Гусак-фотограф оснащений справжньою ретро камерою, якою фотографує Ратушу, а також має відповідний джентельменський дрес-код з метеликом. Гуска-турист має наплічник мандрівника, парасолю і вбрання аристократа.
Встановлення скульптур приурочене до святкування 1700-ї річниці з дня народження Мартина Турського, який є покровителем міста Мукачеве. Окрім того, як йдеться у повідомленні на офіційному сайті Мукачівської міськради, сьогодні, 11 листопада, у місті відбудеться освячення каменю на місці майбутнього пам’ятника Святому Мартину.
Сьогодні ж мукачівська громада традиційно святкує День Святого Мартина, у рамках якого у Мукачеві функціонує фестивальне містечко, відбувається урочистий молебень на честь покровителя міста, проходить урочиста хода із запаленими ліхтариками та флешмоб із формуванням числа “1700” із запалених ліхтарів.