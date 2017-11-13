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Две медали завоевали украинцы на этапе Кубка мира по велотреку в Манчестере

Две медали завоевали украинцы на этапе Кубка мира по велотреку в Манчестере

Киев  •  УНН

 • 9836 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В британском Манчестере завершился второй этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.

Андрей Винокуров получил "серебро" в гонке под названием кейрин. Зато Елена Старикова принесла бронзовую награду в гите на 500 метров с места.

Заметим, что с 10 по 12 ноября в Манчестере (Великобритания) проходил второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.

Отметим также, следующий этап участием сборной Украины состоится 1-3 декабря в Канаде.

Как сообщал УНН, на первом этапе сезона в Прушкове медаль завоевала Анна Соловей.

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