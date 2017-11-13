Две медали завоевали украинцы на этапе Кубка мира по велотреку в Манчестере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В британском Манчестере завершился второй этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию велоспорта Украины.
Андрей Винокуров получил "серебро" в гонке под названием кейрин. Зато Елена Старикова принесла бронзовую награду в гите на 500 метров с места.
Заметим, что с 10 по 12 ноября в Манчестере (Великобритания) проходил второй этап Кубка мира по велоспорту на треке.
Отметим также, следующий этап участием сборной Украины состоится 1-3 декабря в Канаде.
Как сообщал УНН, на первом этапе сезона в Прушкове медаль завоевала Анна Соловей.