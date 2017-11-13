Дві медалі здобули українці на етапі Кубку світу з велотреку в Манчестері

Андрій Винокуров отримав "срібло" в гонці під назвою кейрін. Натомість Олена Старікова принесла бронзову нагороду в гіті на 500 метрів з місця.

Зауважимо, що з 10 по 12 листопада у Манчестері (Британія) проходив другий етап Кубку світу з велоспорту на треку.

Відзначимо також, наступний етап з участю збірної України відбудеться 1-3 грудня в Канаді.

Як повідомляв УНН, на першому етапі сезону в Прушкові медаль завоювала Ганна Соловей.