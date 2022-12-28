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Две компании оштрафовали на 2 миллиона за сговор на торгах по реконструкции для миграционной службы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 2 109 696 грн ООО «Тензасоюзстрой» и ООО «Пром бизнес групп» » за сговор на закупках для реконструкции зданий Государственной миграционной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию АМКУ.

Цитата

«Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 2 109 696 грн ООО «Тензасоюзстрой» и ООО «Пром бизнес групп» за то, что они сговорились при участии в процедурах закупок работ по реконструкции зданий, заказчиком в которых являлась Государственная миграционная служба Украины. Общая сумма ожидаемой стоимости закупок составляла более 126 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Антимонопольный комитет Украины установил, что ответчики согласовывали между собой условия участия в торгах для устранения конкуренции. Комитет получил доказательства, свидетельствующие о том, что компании во время подготовки и участия в торгах активно коммуницировали между собой и оказывали финансовую поддержку друг другу. Эти действия преследовали цель обеспечения победы ООО «Тензасоюзстрой», указали в АМКУ.

«Антиконкурентное согласованное поведение компаний является нарушением, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», - говорится в сообщении.

Дополнение

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал за сговор ООО «Укрстальснаб» и ООО «Украинский трубный завод» - общая сумма взысканий 103 млн 256 тыс. грн.

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