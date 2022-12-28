Дві компанії оштрафували на 2 мільйони за змову на торгах з реконструкції для міграційної служби

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«Антимонопольний комітет України оштрафував на загальну суму 2 109 696 грн ТОВ «Тензасоюзбуд» і ТОВ «Пром бізнес груп» за те, що вони змовилися під час участі у процедурах закупівель робіт з реконструкції будівель, замовником у яких була Державна міграційна служба України. Загальна сума очікуваної вартості закупівель складала понад 126 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Антимонопольний комітет України встановив, що відповідачі узгоджували між собою умови участі у торгах, задля усунення конкуренції. Комітет отримав докази, які свідчать про те, що компанії під час підготовки та участі у торгах, активно комунікували між собою та надавали фінансову підтримку одна одній. Ці дії мали на меті забезпечення перемоги ТОВ «Тензасоюзбуд», вказали в АМКУ.

«Антиконкурентна узгоджена поведінка компаній є порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Антимонопольний комітет України оштрафував за змову ТОВ «Укрстальпостач» і ТОВ «Український трубний завод» - загальна сума стягнень 103 млн 256 тис. грн.