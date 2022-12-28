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АМКУ оштрафував двох постачальників труб за змову на понад 100 млн грн

АМКУ оштрафував двох постачальників труб за змову на понад 100 млн грн

Київ • УНН

 • 338298 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував за змову ТОВ «Укрстальпостач» і ТОВ «Український трубний завод» - загальна сума стягнень 103 млн 256 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення АМКУ.

27 грудня 2022 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України винесла рішення про накладення штрафу на ТОВ «Укрстальпостач» і ТОВ «Український трубний завод» за змову під час їхньої участі у публічних закупівлях.

Мова йде про вісім процедур закупівель, що оголошувалися різними замовниками, а саме ОКП «Донецьктеплокомуненерго», КП «Служба єдиного замовника», ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Замовники закупали магістралі, трубопроводи, труби та інше.

Цитата

«Під час розгляду справи було встановлено обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, задля усунення конкуренції між ними під час участі у торгах. Було встановлено неспростовні факти, що свідчать про скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікацію між ними та обмін інформацією», - йдеться у повідомленні АМКУ.

Такі дії є порушенням чинного законодавства.

За змову ТОВ «Укрстальпостач» і ТОВ «Український трубний завод» оштрафовані Комітетом на загальну суму 103 256 000 грн. Зокрема:
- на ТОВ «Укрстальпостач» – накладено штраф у 94 890 000 грн;
- на ТОВ «Український трубний завод» – 8 366 000 грн.

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