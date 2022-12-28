АМКУ оштрафовал двух поставщиков труб за сговор более чем на 100 млн грн

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал за сговор ООО «Укрстальснаб» и ООО «Украинский трубный завод» - общая сумма взысканий 103 млн 256 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение АМКУ.

27 декабря 2022 Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины вынесла решение о наложении штрафа на ООО «Укрстальпостач» и ООО «Украинский трубный завод» за сговор при их участии в публичных закупках.

Речь идет о восьми процедурах закупок, которые объявлялись разными заказчиками, а именно ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», КП «Служба единого заказчика», ПАО «СУМИХИМПРОМ». Заказчики закупали магистрали, трубопроводы, трубы и прочее.

Цитата

«При рассмотрении дела были установлены обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ответчиками антиконкурентных согласованных действий для устранения конкуренции между ними при участии в торгах. Были установлены неопровержимые факты, свидетельствующие о скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах, коммуникации между ними и обмене информацией», - говорится в сообщении АМКУ.

Такие действия являются нарушением действующего законодательства.

За сговор ООО «Укрстальснаб» и ООО «Украинский трубный завод» оштрафованы Комитетом на общую сумму 103 256 000 грн. В частности:
- на ООО «Укрстальснаб» – наложен штраф в 94 890 000 грн;
– на ООО «Украинский трубный завод» – 8 366 000 грн.

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