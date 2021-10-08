Две фуры столкнулись в Житомирской области: в пробке застряли сотни машин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня, 8 октября, недалеко от населенного пункта Новогородецкое на трассе М-06 в Житомирской области столкнулись две фуры, которые перекрыли две полосы движения, передает УНН.
Детали
В результате ДТП образовалась пробка в несколько сотен автомобилей, которые движутся в сторону Житомира.
На месте работали несколько экипажей патрульной полиции. Когда возобновят движение, неизвестно.
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Напомним
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