Дві фури зіткнулись на Житомирщині: у заторі застрягли сотні автівок

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Внаслідок ДТП утворився затор в кілька сотень автівок, які рухаються в бік Житомира.

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції. Коли відновлять рух, невідомо.

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