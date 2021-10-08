Дві фури зіткнулись на Житомирщині: у заторі застрягли сотні автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні, 8 жовтня, неподалік населеного пункту Новогородецьке на трасі М-06 у Житомирській області зіткнулися дві фури, які перекрили дві смуги руху, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ДТП утворився затор в кілька сотень автівок, які рухаються в бік Житомира.
На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції. Коли відновлять рух, невідомо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині у результаті ДТП автівку відкинуло у автобусну зупинку
Нагадаємо
У Донецькій області у ДТП загинув водій вантажівки - металева плита зірвала кабіну.