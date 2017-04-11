Две боевые гранаты обнаружили в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Житомирской области на трассе “Киев-Чоп” обнаружили две боевые гранаты
Двы боевые гранаты обнаружили на трассе “Киев-Чоп” на территории Житомирской области, об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.
"Обнаружены две боевые гранаты. Патрульными по прибытию на место происшествия была обеспечена охрана места обнаружения гранат, а также перекрыто движение транспорта во время работы следственно-оперативной группы, бригады взрывотехников по обезвреживанию ", - сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
Гранаты обнаружили дорожніе работники во время уборки автодороги 11 апреля около 13:15 на 204 км трассы.
На месте работали взрывотехники. Выяснено, что это две боевые гранаты "Ф-1".
Напомним, 9 апреля житель Львова обнаружил на собственном дворе взрывчатку .