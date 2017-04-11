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Дві бойові гранати виявили на Житомирщині

Дві бойові гранати виявили на Житомирщині

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Дві бойові гранати виявили на трасі “Київ-Чоп” на території Житомирської області, про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.

“Виявлено дві бойові гранати. Патрульними по прибуттю на місце події було забезпечено охорону місця виявлення гранат, а також перекрито рух транспорту під час роботи слідчо-оперативної групи, бригади вибухотехніків по знешкодженню”, повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.

Гранати виявили шляховики під час прибирання автодороги 11 квітня близько 13:15, на 204 км траси.
На місці працювали вибухотехніки. З’ясовано, що це дві бойові гранати “Ф-1”.

Нагадаємо, 9 квітня житель Львова виявив на власному подвір’ї вибухівку.

Українські Національні Новини

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