Дві бойові гранати виявили на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Дві бойові гранати виявили на трасі “Київ-Чоп” на території Житомирської області, про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.
“Виявлено дві бойові гранати. Патрульними по прибуттю на місце події було забезпечено охорону місця виявлення гранат, а також перекрито рух транспорту під час роботи слідчо-оперативної групи, бригади вибухотехніків по знешкодженню”, повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Гранати виявили шляховики під час прибирання автодороги 11 квітня близько 13:15, на 204 км траси.
На місці працювали вибухотехніки. З’ясовано, що це дві бойові гранати “Ф-1”.
Нагадаємо, 9 квітня житель Львова виявив на власному подвір’ї вибухівку.