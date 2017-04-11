Дві бойові гранати виявили на Житомирщині

“Виявлено дві бойові гранати. Патрульними по прибуттю на місце події було забезпечено охорону місця виявлення гранат, а також перекрито рух транспорту під час роботи слідчо-оперативної групи, бригади вибухотехніків по знешкодженню”, повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.

Гранати виявили шляховики під час прибирання автодороги 11 квітня близько 13:15, на 204 км траси.

На місці працювали вибухотехніки. З’ясовано, що це дві бойові гранати “Ф-1”.

Нагадаємо, 9 квітня житель Львова виявив на власному подвір’ї вибухівку.